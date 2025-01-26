Три ресторана за вечер загорелись в Краснодаре
Человек в маске и пироман: в Краснодаре загорелись три ресторана
В Краснодаре загорелись три ресторана, в двух случаях это могли быть поджоги, сообщает РЕН ТВ.
Сначала загорелось заведение на улице Красная в центре Краснодара, оттуда эвакуировали 50 человек.
Второй ресторан на улице Северной, по словам очевидцев происшествия, мог поджечь человек в маске, который кинул рюкзак, после чего начался пожар
В третьем случае посетитель кинул коктейль Молотова в ресторан «Бумбараш».
Все пожары потушены, пострадавших нет.