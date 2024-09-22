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Три пожара ликвидировали в Балашихе

В Кудиновском участковом лесничестве, в 2 км от деревни Полтево г. о. Балашиха, в Кучинском участковом лесничестве в 3 км от микрорайона Железнодорожный г. о. Балашиха, в Озерном участковом лесничестве в 2 км от города Балашиха местными жителями был обнаружены очаги возгорания на площадях 0.5, 0.2 и 0.02 га, рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На места незамедлительно было направлено 11, 4, 8 единиц техники и 21, 8, 11 человек личного состава лесопожарных формирований соответственно.

Потребовалось чуть менее 8 часов, 20 минут и чуть более 4 часов чтобы ликвидировать пожар. Причина пожаров — действия человека.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.