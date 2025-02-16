Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве
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Автомобилистов Москвы предупредили о затрудненном движении в районе внутренней стороны Рижской эстакады из-за тройного ДТП, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно установлено, что в аварию попали три автомобиля. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной аварии, устанавливается.
Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения, так как в районе Рижской эстакады образовался затор.