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Три машины столкнулись на внутренней стороне Рижской эстакады в Москве

Автомобилистов Москвы предупредили о затрудненном движении в районе внутренней стороны Рижской эстакады из-за тройного ДТП, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно установлено, что в аварию попали три автомобиля. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной аварии, устанавливается.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения, так как в районе Рижской эстакады образовался затор.