Три лесных пожара в один день ликвидировали в Балашихе

В четверг утром на телефон 112 от местных жителей поступила информация о возгорании на площади 0,06 га на территории Озерного участкового лесничества. Пожар был обнаружен в 2 км от микрорайона ВНИИПО Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Через полчаса жители сообщили еще о двух пожарах на площади 0,7 га в том же лесничестве, буквально в 500 м от первого возгорания.

Впоследствии площадь трех пожаров достигла 4,26 га. Огонь охватил хвойные насаждения. Лишь слаженная работа лесопожарных формирований не дала пожарам разрастись и сомкнуться.

На места возгораний были направлены 26 единиц техники и 51 человек личного состава лесопожарных формирований.

Им потребовалось почти семь с половиной часов, чтобы ликвидировать пожары.

В местах возгораний работает лесная охрана, идет опрос возможных свидетелей. Есть основание считать, что причиной пожаров были поджоги лесных насаждений. Материалы о пожарах будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить и наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.