сегодня в 18:41

Три яхты загорелись на Москве-реке на северо-западе столицы

Огонь охватил сразу три яхты на Москве-реке в районе Строгинского моста на северо-западе столицы, сообщает РЕН ТВ .

Очевидцы публикуют фотографии горящих яхт. На фото можно заметить сильный огонь, который охватил судна. Вверх от них тянется черный дым.

Существует угроза того, что пламя перекинется другие яхты, на стоящие рядом.

Telegram-канал SHOT уточнил, что пожар произошел в яхт-клубе возле ЖК «Алые паруса». Яхты были пришвартованы и накрыты тентом. Во время ЧП людей на них не было.

В результате происшествия пострадал один человек. Его осматривают медики.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.