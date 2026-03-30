«Газель» полыхает возле станции метро «Пражская» в Москве

Пламя объяло автомобиль «Газель» рядом со станцией метро «Пражская» в столице. Кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

На видео показан грузовик, который стоит напротив ТРЦ Columbus. Его кабину пожирают языки пламени. Вверх от авто тянется черный дым. Рядом проезжают другие машины.

«Тоже не выдержала мартовского солнцепека», — пишет Telegram-канал.

На данный момент информации о наличии пострадавших нет.

Ранее Porsche Cayenne протаранил столб на улице Коштоянца в Москве. Машина выехала на перекресток, заскочила на бордюр и влетела в препятствие.

