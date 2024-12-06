Три человека убиты дронами-камикадзе на месте выдачи гумпомощи под Херсоном

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Дроны-камикадзе ВСУ убили 3 человек на пункте выдачи гумпомощи под Херсоном

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках атаковали украинские дроны-камикадзе. В результате атаки погибли три человека и еще трое получили тяжелые ранения.

Пострадавших увезли в Алешкинскую центральную районную больницу. Они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население», — написал Сальдо.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших от налета дронов-камикадзе. Пострадавшие получат помощь от херсонских властей, добавил Сальдо.