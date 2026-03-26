Три человека получили травмы при ракетной атаке в центре Израиля
В центральной части Израиля в результате ракетной атаки ливанской организации «Хезболлах» пострадали три человека, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, пострадал женщина, которой около 60 лет. Она получила травму головы, упав по пути в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
Еще два человека пострадали, когда их автомобиль столкнулся с припаркованными машинами в момент, когда зазвучали сирены.
В двух местах обнаружены фрагменты перехваченных ракет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.