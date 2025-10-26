Три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей под Краснодаром

По предварительной информации регионального главка МВД, авария случилась около 16:30 по московскому времени у поселка Дружный. 36-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате удара 39-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте до прибытия медиков. В автомобиле иномарки находились четверо несовершеннолетних детей в возрасте 16, 13, 12 и 4 лет, которые с различными травмами были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время по факту аварии правоохранительными органами проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.