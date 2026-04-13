Треугольник смерти: пермяк убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену

сегодня в 14:28

В Перми мужчина задушил беременную любовницу, чтобы жена не узнала об измене

Мужчина задушил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от супруги в Верещагинском муниципальном округе Пермского края. Об этом сообщает Ura .

Любовница в автомобиле решила рассказать пермяку, что беременна. Между ними случился конфликт.

45-летний мужчина, который не хотел разводиться и боялся огласки, задушил любовницу, затем отвез ее труп на свалку. Там мужчина спрятал тело, что замести следы своего преступления.

Правоохранители арестовали подозреваемого, изъяли его автомобиль. Мужчине грозит пожизненный срок в тюрьме.

