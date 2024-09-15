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Третий за сутки пожар ликвидировали в Раменском г. о.

14 сентября в Дачном участковом лесничестве, в 1 км от села Захарово Раменского г. о. при проведении лесоавиационных было обнаружено возгорание на площади 0.1 га, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено три единицы техники и семь человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось менее двух часов, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причиной оказались действия человека.

Подозреваемые в поджоге уже установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей.

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.