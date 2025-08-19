Треш-блогер жестко избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре

В Сети появилось видео с шокирующим инцидентом, произошедшим в Шатуре. На кадрах запечатлено, как молодой мужчина избивает девушку на детской площадке, пишет «Осторожно, Москва» .

Очевидцы сообщают, что нападавший — местный блогер, специализирующийся на скандальном контенте. Инцидент произошел после празднования дня рождения молодого человека. Жильцы близлежащего дома услышали крики о помощи, один из них зафиксировал происходящее на камеру.

По словам местных жителей, правоохранительные органы не отреагировали на вызов в тот вечер, а пострадавшая отказалась от медицинского освидетельствования. Достоверность этой информации не подтверждена.

Известно, что блогер ведет закрытый канал с провокационным контентом об уличных конфликтах. По словам знакомых с ситуацией местных жителей, ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, но уголовных дел в отношении него не возбуждалось.

Видеозапись, на которой зафиксировано нападение на девушку, активно распространяется через соцсети и местные информационные каналы Шатуры. Горожане призывают правоохранительные органы провести тщательное расследование инцидента и принять меры в рамках закона.