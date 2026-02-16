Тренера по физподготовке из России арестовали в Таиланде после жалобы девушки

Российского фитнес-тренера задержали в Таиланде из-за претензий клиентки, которая не добилась снижения веса за 10 дней, следуя его программе. Инструктору выписали денежный штраф и заключили под стражу на острове Самуи, сообщает Mash .

Предварительно известно, что москвича по имени Михаил Б. арестовали на острове Панган — он проводил тренировки без необходимой для этого лицензии. Судья назначил ему штраф в размере 2,3 тысячи бат (примерно 5,7 тысячи рублей — ред.). Спортсмен погасил штраф и планировал вылететь в Россию, однако его не выпустили.

По имеющимся сведениям, поводом для задержания мог послужить донос одной из занимавшихся у него девушек — после тренировки она устроила скандал и пообещала, что он «еще об этом пожалеет».

В настоящее время россиянин содержится в тюрьме на Самуи. По словам местных жителей, осужденных из этого учреждения часто перемещают в бангкокский иммиграционный центр. Предыдущий арестант с Пангана провел в таком центре приблизительно два месяца.

