Тренер ММА из Таджикистана до полусмерти избил земляка в Москве

Чемпион по панкратиону и тренер ММА Эрадж Мискиншоев из Таджикистана очень сильно избил земляка. Инцидент произошел в Москве, сообщает Mash .

Ночью боец гулял с соседом — 30-летним Акризобеком, которого ранее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Они были на Рязанском проспекте. Мужчины поссорились с 24-летним Адибом, после чего стали избивать его вдвоем.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы, а также переломы костей. Нападавших задержали силовики. На них возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц».

Адвокат Мискиншоева ходатайствовал, чтобы спортсмену назначили домашний арест, потому что есть родственники, которые могут за ним посмотреть. Но суд принял решение об аресте спортсмена до 3 ноября.

За массовую драку тренеру может грозить от 3 до 12 лет лишения свободы.