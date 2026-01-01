Трехлетний малыш отравился алкоголем в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде
Фото - © Медиасток.рф
Трехлетний малыш отравился алкоголем в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде. Всего от отравления спиртными напитками в ночь на 1 января отравились четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».
Еще один несовершеннолетний получил ушиб глазного яблока из-за неосторожного обращения с хлопушкой.
Всего в новогоднюю ночь в больницы Нижнего Новгорода доставили 15 детей с различными травмами.
Ранее подросток едва не лишился глаза после взрыва фейерверка в Подмосковье. У пострадавшего повреждено глазное яблоко, не слышит одно ухо, а руки посекло осколками.
