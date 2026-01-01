сегодня в 20:00

Трехлетний малыш отравился алкоголем в новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде. Всего от отравления спиртными напитками в ночь на 1 января отравились четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» .

Еще один несовершеннолетний получил ушиб глазного яблока из-за неосторожного обращения с хлопушкой.

Всего в новогоднюю ночь в больницы Нижнего Новгорода доставили 15 детей с различными травмами.

Ранее подросток едва не лишился глаза после взрыва фейерверка в Подмосковье. У пострадавшего повреждено глазное яблоко, не слышит одно ухо, а руки посекло осколками.

