Требуют выкуп: сына украинского авторитета покалечили и изнасиловали на Бали

Владельца сети кол-центров, разводивших россиян на деньги, и сына украинского авторитета Сергея К. Игоря похитили на Бали, сообщает Mash .

СМИ написали, что молодому человеку отрезали пальцы и изнасиловали. За освобождение похищенного преступники требуют с родителей 10 млн долларов.

Бизнесмен отдыхал на острове с сыном днепропетровского авторитета Ермака П. Александром и блогершей Евой. Девушка выложила в соцсети совместный снимок и показала георасположение. После этого похитители, у которых появилась информация о жертвах, приехали на место и выкрали Игоря. Александру с Евой удалось сбежать.

Вскоре в интернете разместили видеоролик, где похищенный с избитым лицом объясняет схему обмана россиян и заявляет, что их крышевал авторитет по прозвищу Нарик. За это мужчина получал 15 тыс. долларов в месяц с одного из офисов. Остальную безопасность данного «бизнеса» представляли сотрудники СБУ и действующий глава Одесской областной военной администрации Сергей Л.

Кроме того, сын авторитета отметил, что под покровительством Нарика и Сергея Л. в Днепре работает сеть кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших организованных преступных группировок в области, которая до этого занималась наркобизнесом на Украине.

