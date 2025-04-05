Травмат против табельного: в Москве пресекли вооруженное нападение на полицию

В Москве вооруженный мужчина открыл стрельбу по полиции при задержании

На юге столицы сотрудники правопорядка были вынуждены применить огнестрельное оружие после того, как подозреваемый начал стрелять из травматического пистолета, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел после блокировки автомобиля нарушителя на Кустанайской улице.

Получивший ранение мужчина был оперативно госпитализирован, полицейские не пострадали.

Поводом для операции стало сообщение о вооруженном конфликте между двумя мужчинами на Ореховом бульваре. При попытке задержания один из участников инцидента оказал вооруженное сопротивление.

На месте работают следователи, изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. Ведомство подчеркивает, что действия стражей порядка полностью соответствовали закону «О полиции».