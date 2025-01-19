Трансгендеры* разгромили в Мехико здание суда после освобождения подозреваемого

В Мехико группа трансгендеров* взбесилась после того, как суд отпустил подозреваемого в покушении на убийство женщины-трансгендера*, и разгромила здание, пишет РЕН ТВ .

Момент, как трансгендеры* крушат здание суда, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как люди в париках и на высоких каблуках и в кроссовках с помощью подручных предметов разбивают стеклянные перегородки, столы и двери. Так трансгендеры* отреагировали на решение суда отпустить подозреваемого в покушении на убийство одной из представительниц ЛГБТ*-сообщества.

За происходящим наблюдала толпа журналистов, которая в том числе снимала на видео все, что происходило в здании.

Чем закончилась история, не уточняется. На последних кадрах ролика видно, что засыпанное осколками помещение покидает разъяренная толпа.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.