сегодня в 17:29

Трамвайные пути затопило около станции Тульская в Москве из-за мощного ливня

В районе столичной платформы Тульская прошел сильный дождь, он затопил расположенные посредству трамвайные пути, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Рядом с платформой приостановлено движение трамваев, так как вся местность вокруг оказалось под водой.

Очевидцы утверждают, что трамвайные пути полностью скрыты водой. Транспорт не может курсировать движение в таких условиях.

Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована. Жителей мегаполиса попросили быть внимательнее и слушать объявления водителей.