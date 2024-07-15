Трамвайные пути затопило около станции Тульская в Москве из-за мощного ливня
В районе столичной платформы Тульская прошел сильный дождь, он затопил расположенные посредству трамвайные пути, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Рядом с платформой приостановлено движение трамваев, так как вся местность вокруг оказалось под водой.
Очевидцы утверждают, что трамвайные пути полностью скрыты водой. Транспорт не может курсировать движение в таких условиях.
Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована. Жителей мегаполиса попросили быть внимательнее и слушать объявления водителей.