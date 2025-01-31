Трамвай с пассажирами задымился в Кемерове. Никто не пострадал

В Сети появилось видео с задымившимся трамваем в Кемерове

Трамвай, следовавший по маршруту №10 в Кемерове, задымился во время движения на Логовом шоссе в пятницу утром, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Ciбдепо .

Кемеровчане выложили в Сеть видео инцидента с трамваем.

«Водитель трамвая почувствовала сопротивление качению вагона и обнаружила задымление, исходящее из-под вагона в зоне второй тележки», — рассказали в кемеровской электротранспортной компании.

Открытого огня при этом не было, никто не пострадал.

Водитель высадила пассажиров на ближайшей остановке. Затем, убедившись, что тормозные колодки задней тележки в порядке, продолжила путь на малой скорости и повела трамвай на запасный путь разворотного кольца «Суворова».

Там задымившийся вагон дождался прибытия мобильной бригады техпомощи, уточнили в компании.