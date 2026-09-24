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Toyota RAV4 сбила лося на трассе в Кузбассе

Поздно вечером 23 сентября Toyota RAV4 столкнулась с лосем на дороге к Лесной Поляне. Животное погибло, сообщает Сiбдепо .

Авария произошла в 23:35 на 6-м километре дороги от улицы Терешковой к Лесной Поляне. За рулем кроссовера находилась 43-летняя женщина.

По данным полиции, водитель не превышала скорость. Лось вышел на дорогу в темноте, и избежать столкновения не удалось. Машина получила повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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