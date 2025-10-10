сегодня в 20:53

Toyota Camry сбила двух подростков на самокате на Коровинском шоссе в Москве

Двое несовершеннолетних попали в больницу после того, как их на самокате на Коровинском шоссе сбил водитель Toyota Camry, сообщает агентство «Москва» .

Предварительно известно, что двое подростков на одном самокате пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota Camry не успел остановить транспортное средство и сбил несовершеннолетних.

Пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая помощь.

На опубликованных кадрах видно, что белый Toyota Camry получил повреждения передней двери, а также лобового стекла. О состоянии водителя ничего не сообщается. На месте происшествия работает Госавтоинспекция.

