Toyota Camry сбила двух подростков на самокате на Коровинском шоссе в Москве
Фото - © скриншот/t.me/moscownewsagency
Двое несовершеннолетних попали в больницу после того, как их на самокате на Коровинском шоссе сбил водитель Toyota Camry, сообщает агентство «Москва».
Предварительно известно, что двое подростков на одном самокате пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota Camry не успел остановить транспортное средство и сбил несовершеннолетних.
Пострадавших госпитализировали в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая помощь.
На опубликованных кадрах видно, что белый Toyota Camry получил повреждения передней двери, а также лобового стекла. О состоянии водителя ничего не сообщается. На месте происшествия работает Госавтоинспекция.
