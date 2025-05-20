«Торгуй фаллоимитаторами»: москвичка оказалась на улице из-за свекрови

Москвичка Анна второй год пытается получить алименты от бывшего мужа, с которым ее развела его мать. Ранее мужчина стал инвалидом, после чего его бизнесом и финансами стала руководить родительница, утверждает «Осторожно, Москва» .

Несколько лет назад Анна вышла замуж за 42-летнего Алексея. В 2024 году супруг впал в кому после неудачной рыбалки в Астрахани — он упал с лодки и попал головой под работающие винты. Мужчина получил первую степень инвалидности.

Во время реабилитации с Алексеем находилась жена, а бизнесом и всем имуществом начала заниматься его мать. По словам 34-летней Анны, муж обещал оформить купленный в браке дом на их общую дочь, однако после комы выяснилось, что все имущество мужчины записывал на свою мать.

Экс-свекровь также выселила Анну и свою внучку из дома и подала на развод через адвоката, на которого Алексей оформлял доверенность. С того момента женщина не видела своего мужа. Она также не может выйти на работу, потому что сидит одна с маленькой дочкой.

«Он обещал защитить нашу дочку финансово, еще до трагедии, оформить на нее один из своих домов, но так и не сделал этого. Оказалось, что все оформлено на его маму, кроме квартиры, в которой мы жили и где прописана наша дочь», — утверждает экс-жена Алексея.

В личных переписках женщина также оскорбляет свою бывшую невестку.

«Жен может быть много и детей тоже, а мать одна. <…> Он был женат и приводил тебя как шлюшку, и познакомились в ночном клубе, тебе только фаллоимитаторами торговать, ты ни на что больше не способна», — пишет женщина бывшей жене своего сына.

Сейчас Анна живет у подруги своего матери и не имеет связи с экс-супругом. Она продолжает добиваться выплаты алиментов и надеется вернуть квартиру.