Торговый комплекс загорелся в подмосковном Пушкине

сегодня в 17:55

Торговый комплекс загорелся в городском округе Пушкинский. Всех посетителей эвакуировали, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ЧП произошло во вторник вечером на улице Чехова. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит один из магазинов на цокольном этаже торгового комплекса.

Из горящего здания были эвакуированы 33 человека, в том числе трое детей. Информации о пострадавших нет, устанавливается общая площадь возгорания.

К настоящему моменту сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Работы по тушению пожара продолжаются.

