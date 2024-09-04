Торфяной пожар ликвидировали в округе Шатура

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В среду в Туголесском участковом лесничестве в 1 км от поселка Туголесский Бор округа Шатура при проведении наземного патрулирования сотрудниками Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» обнаружено возгорание на площади 0,4 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 18 единиц техники и 46 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии из-за ветра площадь пожара увеличилась до 0,6 га. Потребовалось менее 5 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — действия человека. Устанавливаются подозреваемые в поджоге. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Торфяной пожар — это подземный пожар, его очаг может находиться на глубине до 1,5 м. Его сложнее обнаружить и тяжелее ликвидировать, поскольку необходимо пролить значительные массы торфа. Тушение торфяных пожаров требует большего количества лесопожарной техники и личного состава пожарных формирований.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.