Топ-менеджера «Корпорации развития Курской области» арестовали за хищения

Заместителя директора АО «Корпорация развития Курской области» Снежану Мартьянову арестовали за хищения при ремонте зданий в Ивановской области. В последнее время она проживала в Курске, сообщает «Коммерсант» .

Мартьянову доставили в Иваново. Там ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 февраля. Пока информации об обжаловании судебного акта не поступало.

По версии правоохранителей, именно Мартьянова была руководителем ООО «Юридические услуги». Эта компания причастна к хищениям из фонда, деятельность которого курировал родной брат обвиняемой. Владислав возглавлял департамент ЖКХ региона.

Сотрудники АО «Корпорация развития Курской области» проходят по целому ряду уголовных дел о хищениях во время строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Расследование активизировалось после того, как врио губернатора региона назначили Александра Хинштейна.

Ранее бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. После общения со следователями у него начались проблемы с сердцем.