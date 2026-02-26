Толпа бородатых мужиков избила охранников в столичном ТЦ «Щука»

В торговом центре «Щука» в Москве произошла драка, в ходе которой толпа бородатых мужчин избила охранников, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Один из посетителей ТЦ поссорился с охраной, а потом позвал своих знакомых. В итоге началась потасовка.

Прохожие попытались разнять дерущихся мужчин и тоже попали в конфликт. Всего в драке участвовали около 15–20 человек.

На видео с места инцидента показано, как бьют лежащего охранника, также рядом еще сцепились мужчины. Слышны крики женщин.

Ранее в известном кемеровском ТРЦ «Лапландия» произошла драка. В конфликте участвовала группа молодых людей.

