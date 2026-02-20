В ТРЦ «Лапландия» в Кемерове произошла жестокая драка

В Кемерове известный ТРЦ «Лапландия», который местные жители часто называют «Лапа», теперь вызывает у горожан чувство тревоги после произошедшей там потасовки, сообщает Сiбдепо .

По информации от очевидца, приславшего видео с места событий, посетители центра стали свидетелями жестокой драки, охватившей почти все здание. В социальной сети TikTok одна из пользовательниц описала шокирующие детали, отметив, что прежде популярное место для отдыха теперь вселяет страх.

«„Лапу“ боялся весь Кемерово», — написала автор ролика.

Со слов наблюдавших за ситуацией, столкновение возникло неожиданно. Группа молодых людей выясняла отношения сначала в зоне фудкорта, затем у центрального входа, а позже продолжила конфликт на улице. Один из парней напал на другого, и эта потасовка повторялась трижды при многочисленных свидетелях.

«По затылку не бей!» — посоветовал мужчина за кадром.

По предварительной информации от людей, находившихся на месте, зачинщика драки задержали и доставили в полицейский участок.

