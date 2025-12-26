Тюменка шантажировала любовника секс-фотографиями и получила ножом в лицо

Девушка 1,5 года шантажировала тюменца секс-фотографиями, а он ее зарезал

25-летнего Дениса И. из Тюмени отправили в колонию строгого режима на девять с половиной лет из-за убийства шантажировавшей его 21-летней девушки. Само преступление было совершено в конце мая 2023 года, сообщает 72.ru .

Денис И. работал вместе с Анной в крупной торговой сети. Они общались и дружили. Однажды Денис И. пришел к девушке в гости, и они занялись сексом. Однако встречаться не начали. Общение продолжилось.

Позднее стало известно, что ночью, пока Денис И. спал, Анна сфотографировала его голым. Спустя несколько месяцев девушка показала молодому человеку эти фото. Она начала требовать деньги, пообещав, что если не получит их, то снимки увидят другие.

Денис не хотел лишиться работы и испортить репутацию. Сначала он заплатил Анне 15 тыс. рублей и надеялся, что шантаж прекратится.

Однако девушка не остановилась. Она просила деньги и дальше. Более того, требовала платить ей по семь-восемь тыс. рублей ежемесячно. Позже сумма выросла.

Так шло около полутора лет. Денис И. требовал у девушки перестать его шантажировать, убеждал, что не может платить. Однако Анну это не остановило.

В день убийства Денис пришел к девушке домой под предлогом, что поедет в Санкт-Петербург. Пара разговаривала, смотрела фильм, говорила про работу. Однако потом речь опять зашла о деньгах.

Произошел конфликт. Анна взяла нож, Денис И. схватил ее за шею.

Началась борьба. Мужчина забрал нож и ударил Анну в шею и лицо восемь раз. Девушка погибла.

На суде Денис И. признал вину по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчину отправили в колонию на девять с половиной лет.

