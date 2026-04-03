Тюменец выдумал историю с подкинутым младенцем, чтобы скрыть страшную правду

История с подкинутым в кузов эвакуатора в Тюмени младенцем — фейк. На самом деле ребенок оказался новорожденным внуком водителя. Мужчина нашел малыша в кладовке, сообщает 72.ru .

30 марта житель Тюмени Фарход заявил, что нашел младенца в кузове своего эвакуатора. Он вызвал скорую и полицию и рассказал, что не знает, кто и как подбросил ребенка.

После этого несколько дней силовики искали мать новорожденного. 2 апреля выяснилось, что найденная девочка — это внучка Фархода. Оказалось, что мужчина выдумал историю с эвакуатором, а на самом деле нашел ребенка в кладовке. Новорожденная лежала в черном пакете.

Мужчина предположил, что родителем малышки может быть кто-то из его детей. Он испугался, что ребенок, рожденный вне брака, опозорит семью. Из-за этого он и придумал историю с якобы подброшенным в кузов младенцем.

Силовики выяснили, что мать ребенка — 26-летняя дочь Фархода. Она забеременела от мужчины другой национальности, в браке они не были. Девушка побоялась осуждения, скрывала беременность. После родов 30 марта она завернула малышку в одеяло и спрятала в кладовке. Девушка заявила, что хотела забрать ребенка, когда родители уйдут, и уйти из дома.

Сейчас малышка находится в ОКБ-2. В СК заявили, что продолжают расследование уголовного дела. Известно, что родственники младенца хотят забрать его обратно в семью.

