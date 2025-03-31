Тиктокеру грозит до 10 лет колонии за «развод» пенсионерки в Балашихе

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Тиктокера Дворецкого задержали за обман пенсионерки в Балашихе на 19 млн рублей

Подмосковные полицейские задержали тиктокера Павла Дворецкого по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки в Балашихе, которую обманули на 19 млн рублей, сообщает SHOT .

Правоохранители нагрянули к 26-летнему блогеру 30 марта. Его задержали и доставили в отдел.

Полицейские считают, что Дворецкий может быть причастен к мошенничеству в отношении пожилой женщины. Пенсионерку развели на 19 млн рублей.

По этой статье блогеру грозит до 10 лет колонии.

Павел Дворецкий родился в Сураже Брянской области. Он прославился благодаря роликам в TikTok. Блогер записывал совместные видео с двоюродным братом — другим тиктокером Егором Шипом. Он также строил музыкальную карьеру.

Ранее мошенники развели вице-президента союза биатлонистов России Владимира Барнашова на 3 млн рублей. Ему пришло сообщение, что неизвестные якобы получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах».