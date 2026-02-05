The Sun: в Северной Корее казнили подростков за просмотр «Игры в кальмара»

По информации издания The Sun, в Северной Корее публично казнили подростков за просмотр южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Беглецы из страны утверждают, что под репрессии попадают даже школьники, сообщает «Подъем» .

По их словам, обеспеченные граждане могут откупиться от казни. Иногда людям приходилось продавать жилье, чтобы собрать нужную сумму.

Беглецы отметили, что на самом деле южнокорейский контент смотрят даже представители силовых структур. Часто те, кто проводят казни, сами втихаря включают дома «Игру в кальмара».

В том числе беглецы утверждают, что казни в Северной Корее используют в качестве идеологического воспитания. Школьников специально водят на такие «мероприятия», чтобы они осознали последствия «идеологических преступлений».

