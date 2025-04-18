Территорию общежития МГУ в Москве оцепили из-за подозрительного прицепа

Студенты общежития МГУ в Москве заявили, что сотрудники полиции и Росгвардии оцепили территорию Дома аспиранта и стажера (ДАС) из-за подозрительного предмета. Двор обследуют вместе с кинологами, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что стражи порядка вместе с собаками обследовали территорию ДАС МГУ. Их внимание привлек отдельно стоящий грузовой прицеп, обтянутый белым брезентом. Сотрудники полиции и Росгвардии по очереди заглядывали внутрь и что-то обсуждали между собой.

Из окон общежития студенты сделали несколько фотографий, на которых можно заметить, что территорию оцепили сигнальными лентами.

По предварительной информации, на территории ДАС МГУ нашли подозрительный баллон. Все обстоятельства случившегося выясняются.