сегодня в 19:25

Тело убитого матерью младенца нашли на свалке в Дагестане

В дагестанском Хасавюрте нашли тело младенца. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС .

В региональных силовых структурах подтвердили, что нашли тело новорожденного малыша. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела об убийстве малолетнего.

По предварительной информации, подозреваемой в преступлении является мать младенца. На теле ребенка есть следы насильственной смерти.

Известно, что подозреваемая выбросила тело ребенка на городскую свалку.

