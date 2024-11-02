сегодня в 12:50

Тело с ранениями и следами избиения нашли в здании в столице

Труп мужчины с колото-резаными ранами груди и следами избиения нашли в помещении одного из зданий на Загородном шоссе в Москве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, избил и ранил погибшего 1982 года рождения его знакомый 1986 года рождения, с которым возник конфликт при распитии алкоголя.

На месте трагедии работу правоохранителей и экстренных служб мегаполиса координирует симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.

Подозреваемый в преступлении задержан. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее тело мужчины обнаружили после пожара на складе в Долгопрудном. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. «квадратов».