Тело пропавшего петербуржца с огнестрельным ранением нашли недалеко от дома

Жительница Петербурга ночью в воскресенье заявила о пропаже мужа, позднее его тело нашли недалеко от дома, сообщает «Фонтанка» .

По словам жены, мужчина после пяти часов вечера ушел в лес и не вернулся. Он потерял работу и впал в депрессию. К поискам петербуржца привлекли спасателей.

Тело 48-летнего мужчины обнаружили нашли среди деревьев примерно в 200 метрах от его дачи во Всеволожском районе.

Рядом с нашли пистолет Макарова и патроны. Данное оружие нигде не зарегистрировано. Погибший также не был владельцем какого-либо оружия официально. Силовики сейчас выясняют, откуда взялся пистолет.

