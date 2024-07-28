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Тело пенсионерки обнаружили в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы

В одной из комнат сгоревшей квартиры на юго-западе Москвы обнаружили тело пожилой женщины 1948 года рождения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.