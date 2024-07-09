Тело немецкого топ-менеджера нашли в апартаментах одной из высоток «Москва-Сити»

сегодня в 20:58

Тело 56–летнего немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании обнаружили в апартаментах одной из высоток «Москва-Сити», сообщает Baza .

Франк Риттнер занимал должность директора по операционной готовности в ГРК «Черногорская». Во вторник утром топ-менеджер не пришел на работу, что вызвало беспокойство у сотрудников. Они решили навестить руководителя в его квартире в башне Neva Towers, однако Риттнер не открыл дверь.

На место были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Внутри апартаментов находилось тело Франка Риттнера.

Ранее Риттнер был заместителем председателя правления «Евразийской Группы» и занимал руководящий пост в консалтинговой компании PwC.