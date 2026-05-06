Тело нашли в сарае: семиклассник покончил с собой под Саратовом

Город Пугачев Саратовской области потрясли новости о смерти семиклассника, который совершил суицид, сообщает 164.RU со ссылкой на ИА «Взгляд-Инфо».

Трагедия произошла 5 мая. Младший брат покойного обнаружил его тело в сарае возле частного дома около 22:30. 13-летний ребенок покончил с собой.

В муниципалитете заявили, что мальчик рос в благополучной семье. Он учился в седьмом классе местной школы, его характеризовали положительно. Педагоги и родители других учеников были шокированы произошедшим.

Обстоятельства инцидента уточняются. Возбуждено уголовное дело.

