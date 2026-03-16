Тело нашли в безлюдном месте: пропавшую на 14 февраля девушку обнаружили мертвой

В Камышинском районе Волгоградской области завершились поиски Надежды Ванюшиной, которая пропала без вести в День всех влюбленных. 26-летнюю девушку разыскивали с 14 февраля, но она прекратила контактировать с семьей еще раньше. Недавно ее тело было найдено в безлюдном дачном кооперативе, сообщает V1.RU .

Информация о пропаже Ванюшиной появилась в середине февраля. Поисковые мероприятия проводил поисковый отряд «ЛизаАлерт». С 8 февраля ее местонахождение было не установлено. Однако, согласно данным источника в силовых структурах, после 8 февраля ее еще видели в городе.

По словам собеседника, девушка исчезла впервые. Она жила и работала в Камышине. В полицию обратилась ее мать после небольшой ссоры с Надеждой.

12 марта в камышинских сообществах появились данные, что на территории СНТ «Расцвет» обнаружено тело молодой женщины, которое, исходя из внешних признаков, находилось там уже несколько дней. Страшную находку сделал мужчина, прогуливавшийся в той локации с собакой.

По словам мужчины, во время прогулки собака бежала впереди него. В какой-то момент животное подбежало к телу и начало его обнюхивать. Хозяин питомца приблизился, увидел открытый рот девушки и полностью синее лицо. В итоге он вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые теперь разбираются в обстоятельствах случившегося.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.