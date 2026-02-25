Тело было покрыто кровью и шерстью: мужчина совокуплялся с мертвым оленем

В Кентукки мужчину арестовали за секс с тушей мертвого оленя

В штате Кентукки в США полиция задержала 32-летнего Аллена Осборна, которого застали за действиями сексуального характера с тушей мертвого оленя, сообщает сайт MK.Ru .

Все произошло вечером 21 февраля в округе Мюленберг. Около 19:00 водитель на дороге Филлип Стоун-Уэй заметил мужчину рядом с тушей оленя и сообщил в полицию. На место прибыл патруль.

Сотрудники обнаружили Осборна с опущенными до колен штанами. Его руки, одежда и тело были покрыты кровью и шерстью животного. Подозреваемого опознали по описанию очевидца. Сопротивления при задержании он не оказал.

Мужчину доставили в окружную тюрьму Мюленберга, где дополнительный осмотр подтвердил показания свидетеля. Осборну предъявили обвинение в сексуальных преступлениях против животных. По законам Кентукки, это уголовное преступление класса D, за которое предусмотрено от одного до пяти лет лишения свободы.

Суд установил залог в размере 5 тысяч долларов. Осборн остается под стражей, дата первого слушания пока не назначена. Обстоятельства гибели оленя полиция не раскрывает. Дело расследуется как отдельный эпизод.

