Тело 5-летней девочки с ножевыми ранами нашли в съемной квартире Челябинска

Днем 3 ноября в одной из съемных квартир на улице 250-летия Челябинска было найдено бездыханное тело пятилетней девочки, на котором имелись раны, нанесенные колюще-режущим предметом. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Челябинской области .

В связи с этим трагическим инцидентом, следственным отделом по Калининскому району города Челябинска Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области инициировано уголовное разбирательство по статье 105, часть 2, пункт «в» Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего».

Предварительно известно, что 43-летняя женщина снимала эту квартиру вместе с ребенком. Тело 5-летней девочки нашли после того, как владелец квартиры получил уведомление о выезде от арендатора, оно находилось внутри дивана.

На данный момент ведутся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, цель которых — установление и задержание лиц, причастных к этому злодеянию. Назначена процедура судебно-медицинской экспертизы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.