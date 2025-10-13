Тело 17-летнего юноши обнаружили на детской площадке на севере Москвы

Тело 17-летнего подростка обнаружили на детской площадке на севере российской столицы , сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Юношу нашли в парке Дружба района Левобережный. Предварительно, подросток употреблял наркотические вещества.

Ранее в Якутске 17-летний парень погиб из-за удара током, который он получил во время зарядки iPhone 16. Труп парня обнаружила мать, когда вернулась с работы.

