Telegraph: иранский лидер Хаменеи спасся, успев покинуть помещение перед ударом

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи смог спастись во время ракетной атаки Израиля и США 28 февраля, когда погиб его отец — прежний верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, сообщает «Царьград» .

Как пишет британская газета The Telegraph, американцы и израильтяне провели атаку в 09:32 по местному времени. Тогда баллистические ракеты ЦАХАЛ поразили резиденцию Хаменеи. При этом Моджтаба незадолго до удара вышел на улицу.

Новый верховный лидер страны смог пережить авиаудары именно благодаря прогулке в саду, на которую он вышел за несколько минут до поражения дома ракетами.

После атаки в СМИ были сообщения о возможности того, что Моджтаба Хаменеи мог пострадать во время ударов. Но 9 марта Совет экспертов Ирана официально подтвердил, что он избран новым верховным руководителем республики.

Недавно глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что новый лидер страны чувствует себя хорошо, он полностью контролирует ситуацию.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.