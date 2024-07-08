Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенные данные

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Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона рублей. Сервис признали виновным по статье Административного кодекса РФ, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Мессенджеру инкриминировали нарушение части 2-й статьи 13.41 КоАП о нарушении порядка ограничения доступа к информации и информресурсам, доступ к которым должен быть ограничен по законам РФ.

Эта статья предусматривает ответственность за отказ удалять с ресурса запрещенную информацию.

Несколько дней назад в работе Telegram произошел массовый сбой. Пользователи не могли отправить и получить сообщения, войти в аккаунт.

