Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенные данные
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 3 млн рублей
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Таганский районный суд города Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона рублей. Сервис признали виновным по статье Административного кодекса РФ, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу московских судов.
Мессенджеру инкриминировали нарушение части 2-й статьи 13.41 КоАП о нарушении порядка ограничения доступа к информации и информресурсам, доступ к которым должен быть ограничен по законам РФ.
Эта статья предусматривает ответственность за отказ удалять с ресурса запрещенную информацию.
Несколько дней назад в работе Telegram произошел массовый сбой. Пользователи не могли отправить и получить сообщения, войти в аккаунт.