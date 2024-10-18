Теледоктор Мясников обиделся на буллинг и удалил Telegram-канал

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на негативные комментарии на своем свежесозданном Telegram-канале «Спросите доктора». По словам медика, из-за наплыва хейтеров он решил удалить канал.

Мясников отметил, что он увидел «бардак и неразбериху» на своем новом канале, однако это лишь «полбеды», причем указанное слово врач написал с ошибкой. По словам теледоктора, 70% комментариев на его свежей платформе — это «неуважительные» слова пользователей.

«То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что, больше всех надо?!» — возмутился Мясников в своем основном Telegram-канале.

14 октября специалист создал отдельный канал в Telegram «Спросите доктора», чтобы отвечать на вопросы аудитории. Вечером 17 октября Мясников заявил, что удаляет канал из-за гневных комментариев пользователей.