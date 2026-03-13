Тела вызволяют из машин: 4 человека погибли в ДТП в Челябинской области
В Челябинской области произошло смертельное ДТП. Скончались 4 человека, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 21:00 13 марта на 20-м километре дороги Миасс — Карабаш-Кыштым. Участниками столкновения стали автомобили LADA Priora и SsangYong Texton.
В результате в одной машине погибли три человека, а во второй — один.
«Водитель автомобиля SsangYong, мужчина 1967 года рождения (не был пристегнут ремнем безопасности) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель LADA Priora (2003 г. р.) и пассажиры 2001 г. р. и 1992 г. р. (не были пристегнуты ремнями безопасности), скончались на месте происшествия», — отметили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Как уточняет РЕН ТВ, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с проезжающей мимо машиной. Тела погибших вызволяют из разбитого транспорта.
