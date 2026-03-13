Тела вызволяют из машин: 4 человека погибли в ДТП в Челябинской области

Авария произошла около 21:00 13 марта на 20-м километре дороги Миасс — Карабаш-Кыштым. Участниками столкновения стали автомобили LADA Priora и SsangYong Texton.

В результате в одной машине погибли три человека, а во второй — один.

«Водитель автомобиля SsangYong, мужчина 1967 года рождения (не был пристегнут ремнем безопасности) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель LADA Priora (2003 г. р.) и пассажиры 2001 г. р. и 1992 г. р. (не были пристегнуты ремнями безопасности), скончались на месте происшествия», — отметили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Как уточняет РЕН ТВ, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с проезжающей мимо машиной. Тела погибших вызволяют из разбитого транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.