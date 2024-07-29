Тела пропавших альпинистов обнаружили в горах КБР

сегодня в 23:13

Туристы нашли тела пропавших альпинистов в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Туристы случайно обнаружили тела пропавших альпинистов на горе Юном. Тела погибших будут транспортировать бортом Ми-8 МЧС России», сказано в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что два путешественника зарегистрировали свой маршрут и отправились в горы. В указанное время они не вернулись.

В спасательной операции были задействованы восемь специалистов, уточнили в ведомстве.