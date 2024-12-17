Тела и разнесенный взрывом подъезд: фото с места гибели генерала Кириллова

сегодня в 10:00

Mash опубликовал один из первых снимков, сделанных после взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель.

На нем видно два тела, которые лежат на снегу, выбитые двери подъезда, разбросанную облицовку дома. Около места ЧП стоят люди.

Взрыв прогремел в районе 6 часов утра во вторник, когда за Кирилловым приехала служебная машина.

Самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно. СВУ было прикреплено к самокату. Его мощность составила 200 граммов тротила.