Театральный режиссер Лабутин устроил пьяный дебош в элитном баре в Москве

В Москве в элитном баре Flying Inn, расположенном на Тверской улице, театральный режиссер Виталий Лабутин из «Электротеатра „Станиславский“» устроил дебош. Во время драки он в том числе сломал нос бармену, сообщает Mash .

Момент конфликта с участием Виталия Лабутина попал на видео. На кадрах видно, что агрессивный деятель культуры заходит за стойку бара и нападает на сотрудника заведения, завязывается драка. В какой-то момент бармену и другим подбежавшим к нему мужчинам удалось скрутить дебошира. Происшествие случилось вечером 24 марта. По словам очевидцев, режиссер вел себя неадекватно на протяжении всего отдыха в заведении.

В ходе дебоша Лабутин сломал нос бармену и повредил ортодонтическую конструкцию администратору. При попытке персонала вывести нарушителя из заведения он усугубил ситуацию, разбив стеклянную входную дверь.

После происшествия правоохранительные органы задержали режиссера и доставили его в отделение полиции. Впоследствии Лабутин выразил сожаление о своем поведении и обязался возместить материальный ущерб за поврежденную дверь.

При этом Лабутин отметил, что все случилось из-за опьянения, но для деятеля искусства устраивать такие «сцены» — нормально.